محلية سرف عمرة بشمال دارفور تحتفل بيوم الخدمة العامة وإصلاح أجهزة الدولة

الفاشر 21-1-2018م(سونا) - أشاد معتمد محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور عبدالله حمدان بلال بالأدوار التي ظل يقوم بها العاملون بمختلف إدارات ومؤسسات الخدمة المدنية بالمحلية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد بلال خلال مخاطبته إحتفال المحلية بيوم الخدمة وإصلاح أجهزة الدولة ، سعيه الجاد لتذليل المعوقات التي تواجه سيرالعمل بالإدارات والمؤسسات المحلية علاوة علي تهيئة البيئة المناسبة للعاملين من أجل

تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

فيما أوضح الأمين العام لحكومة الولاية الدكتور عبد الكريم أحمد الخليفة إن برنامج إصلاح أجهزة الدولة جاء في إطار الاستراتيجية العامة للحكومة الرامية لتطوير الخدمة المدنية تحقيقا للأهداف

المنشودة، مستعرضآ المرتكزات العامة للخدمة المدنية التي قال إنها تهدف إلي إرساء دعائم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة حتي تتمكن من القيام بدورها علي الوجه الأكمل، مشددا علي ضرورة الإستمرار في تدريب وبناء قدرات العاملين لترقية وتجويد الأداء ورفع الكفاءة المهنية للعاملين مشيرآ الي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورآ إيجابيآ في الخدمة المدنية عبر برنامج الحكومة الإلكترونية.

ودعا رئيس نقابة العاملين بالمحلية الي ضرورة تحسين أوضاع العاملين، وتهيئة بيئة العمل وسد النقص البشري في قطاعي التعليم والصحة بالمحلية .

هذا كما تم تكريم عدد من العاملين بالمحلية .



