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أخبار محلية - سياسية

نائب رئيس الجمهورية حسبو يؤكد حرص السودان على إقامة علاقة جيدة ومتميزة مع كل الدول

التاريخ : 21-01-2018 - 02:50:00 مساءً
الخرطوم فى 21 -1 -2018 م (سونا) -أكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن حرص السودان على إقامة علاقة جيدة ومتميزة مع كل الدول.
وتناول سيادته لدى لقائه بمكتبة بالقصر الجمهوري اليوم الوفد السويسري الإعلامي، عددا من القضايا على الساحة السودانية وعلى رأسها علاقات السودان مع دول الجوار وقضية رفع العقوبات الاقتصادية والعلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية.
وقال مدير منظمة جنيف قلوبايل ميديا الأستاذ طه يوسف حسن فى تصريحات صحفية إن نائب رئيس الجمهورية قدم شرحا ضافيا لكل القضايا والتساؤلات التى طرحها الوفد الإعلامي السويسري والتي شملت العلاقات مع سويسرا والدور التاريخي لها في حضارة السودان.
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