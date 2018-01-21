الساعة الآن اليوم آخر تحديث 10:42:00 PM

أخبار محلية - سياسية

الجاز يصف العلاقات السودانية التركية بأنها إستراتيجية

التاريخ : 21-01-2018 - 02:53:00 مساءً
الخرطوم فى 21 -1 -2018 م (سونا) - وصف نائب رئيس اللجنة القومية العليا للإشراف على ملف العلاقات السودانية ودول البريكس الدكتورعوض أحمد الجاز العلاقات السودانية التركية بأنها إستراتيجية، لافتا إلى حرص البلدين على دفعها وتعزيزها في كافة المجالات جاء ذلك خلال لقائه السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو الذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بجانب وضع خطة عمل مشتركة وخارطة طريق في عدد من مجالات التعاون المشترك، لا سيما التعليم العالي والصحة والزراعة والسياحة والتعدين، إضافة إلى تدشين اللجنة العليا بين البلدين.
وأشاد السفير بتميز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء