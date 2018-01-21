الجاز يصف العلاقات السودانية التركية بأنها إستراتيجية

الخرطوم فى 21 -1 -2018 م (سونا) - وصف نائب رئيس اللجنة القومية العليا للإشراف على ملف العلاقات السودانية ودول البريكس الدكتورعوض أحمد الجاز العلاقات السودانية التركية بأنها إستراتيجية، لافتا إلى حرص البلدين على دفعها وتعزيزها في كافة المجالات جاء ذلك خلال لقائه السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو الذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بجانب وضع خطة عمل مشتركة وخارطة طريق في عدد من مجالات التعاون المشترك، لا سيما التعليم العالي والصحة والزراعة والسياحة والتعدين، إضافة إلى تدشين اللجنة العليا بين البلدين.

وأشاد السفير بتميز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.