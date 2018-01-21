تشريعي شمال دارفور يواصل طوافه على محليات الولاية لتنفيذ الوثبة الثانية من إسناد حملة جمع السلاح

الفاشر 21-1-2018م (سونا) - خاطب العقيد شرطة معاش هري خميس ارباب نائب رئيس مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي رئيس وفد محور المحليات الشمالية الغربية لتنفيذ الوثبة الثانية من مبادرة المجلس الخاصة بإسناد حملة جمع السلاح وتعزيز التعايش السلمي من أجل التنمية والخدمات، خاطب الاجتماع الموسع لفعاليات محلية الطينة داعيا الإدارات الأهلية للمساهمة الفاعلة في إنجاح حملة جمع السلاح وتقنين عربات الدفع الرباعي ومحاربة المخدرات والكشف عن المتفلتين وتعزيز المصالحات القبلية لتحقيق الأمن والاستقرار وتشحيع النازحين واللاجئين للعودة والاستقرار في مناطقهم.

وأكد أرباب اهتمام حكومة الولاية بالعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، مشيرا في ذلك إلى تكوين مفوضية للعودة الطوعية لوضع الخطط ودراسة احتياجات العائدين وتوفيرها لهم في مناطق العودة.

فيما أكد المدير التنفيذي لمحلية الطينة استقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية داعيا إلى توفير معينات العودة الطوعية من الماء، الصحة التعليم وطالب بسد النقص الحاد في القوة العاملة بالمحلية، مشيرا إلى ترتيبات المحلية لإقامة مؤتمر جامع للتعايش السلمي لكل قبائل التماس.

إلى ذلك دعا أعضاء وفد المجلس التشريعي لمحور المحليات الشمالية الغربية، دعوا مواطني الطينة إلى العمل من أجل إصلاح ما دمرته الحرب باعمار النفوس وتهذيبها وقبول الآخر.

ومن جانبهم فقد أشادت قيادات وأعيان محلية الطينة بقوات الدعم السريع والقوات المسلحة لما قاموا به من جهود لبسط هيبة الدولة وسيادة القانون بالمحلية، مؤكدين مساندتهم للأجهزة الأمنية من أجل استقرار وأمن المحلية.

ومن جهة ثانية فقد أكد رئيس إدارة دار قلا الأهلية بمحلية كرنوي الشرتاي آدم صبي التجاني استعداد وجدية اللاجئين من أبناء المنطقة بدولة تشاد للعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية بعد ان تحقق الاستقرار الأمني المنشود. وكشف الشرتاي التجاني خلال اللقاء الذي عقده مع وفد المجلس التشريعي لمحور المحليات الشمالية الغربية بحضور الإدارات الأهلية والاجهزة الامنية وقيادات المحلية كشف عن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين إلى المحلية مطالبا بضرورة توفير مقومات العودة من المياه والصحة والتعليم.