حسبو يرأس الاجتماع التحضيري لمؤتمر العلاقات الحدودية بين السودان وتشاد

الخرطوم فى 21 -1 -2018 م (سونا) - رأس نائب رئيس الجهمورية، حسبو محمد عبد الرحمن، اليوم بالقصر الاجتماع التحضيري لمؤتمر العلاقات الحدودية بين السودان وتشاد الذي تستضيفة حاضرة ولاية غرب دارفور مدينة الجنينة، في فبراير المقبل.

وقال فضل المولى الهجا والي ولاية غرب دارفور فى تصريحات صحفية إن الاجتماع وقف على التحضيرات الجارية لانطلاقة المؤتمر، لافتا إلى أن ولايته أكملت كافة الترتيبات لاستضافة الموتمر الذي سيناقش عددا من المحاور لتطوير التعاون بين السودان وتشاد وتجربة القوات المشتركة.

ولفت الوالي إلى تجربة القوات المشتركة بين البلدين والتي أسهمت في تأمين الحدود وإحداث التكامل الاقتصادي المنشود، مشيرا إلى تميز العلاقات الثنائية بينهما.