والي الخرطوم يعرب عن تقديره لدور أحزاب قوى الحوار الوطني في تعزيز مسيرة الإجماع الوطني

الخرطوم 21-1-2018 م (سونا) - أشاد والي ولاية الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبد الرحيم محمد حسين بدور أحزاب قوى الحوار الوطني في تعزيز مسيرة الإجماع الوطني ودورها الرائد في قضايا الوطن القومية إجمالا.

و أطلع الوالي خلال الاجتماع الرابع لمجلس أحزاب وقوى الحوار الوطني بدار الشرطة أطلع المجلس وقوى الحوار على التدابير التي قامت بها حكومة الولاية من أجل تخفيف أعباء المعيشة عن مواطن الولاية .

و أمن سيادته على قبول حكومته لكل مبادرات المجلس من مقترحات ومشروعات وفي كل المناحي، واصفا المجلس بأنه أحد أذرع الولاية التي تستعين بها .

و بحث الاجتماع سبل تحريك إنسان الولاية نحو الإنتاج والإنتاجية لمقابلة متطلبات أساسيات الحياة بوصف الولاية ولاية للإنتاج رغم صغر رقعتها الجغرافية.

وأعرب الدكتور محمد أحمد الجالب الأمين العام لمجلس أحزاب الحوار الوطني عن رغبة المجلس وأعضائه الرامية لإعادة ترشيح المشير عمر البشير لفترة رئاسية جديدة بحسبانها رغبة جماهيرية تحقق هدفا استراتيجيا يصب في صالح وحدة السودان.