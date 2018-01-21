حسبو يبحث مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بولاية شمال دارفور



الخرطوم في 21-1-2018 (سونا) - اطمان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية ، بولاية شمال دارفور وسير عملية جمع السلاح والخطوات الجارية لمعالجة العربات غير المقننة بالولاية .

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبة بالقصر الجمهوري الاستاذ عبد الواحد يوسف والي ولاية شمال دارفور الذي أوضح في تصريحات صحفية أنه قدم تنويرا لنائب رئيس الجمهورية حول الجهود التي بذلتها الولاية في جمع السلاح ومعالجة وضع العربات غير المقننة التي تجاوزت حوالي ستة آلاف و500 عربة ، وأضاف السيد الوالي أنه أطلع نائب رئيس الجمهورية على موقف الموسم الزراعي بالولاية والجهود التي بذلتها حكومة الولاية لتخفيف العبء على المواطنين، وأبان عبد الواحد أن حسبو وجه بضرورة إحكام التنسيق بين كافة الجهات لاسيما عملية جمع السلاح وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد .

ف ع

