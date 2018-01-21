إبراهيم محمود يوجه أعضاء شورى مجالس الحزب بالاضطلاع بأدوارهم



الخرطوم 21-1-2018 (سونا) - استعرض رؤساء مجالس شورى حزب المؤتمر الوطني بالولايات في اجتماعهم اليوم مع نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود بحضور رئيس الشورى القومي يروفسير كبشور كوكو، استعرض سبل تعزيز الشورى من خلال تبادل التجارب والخبرات بين الولايات المختلفة والدور الاجتماعي الذي ينبغي أن تضطلع به مجالس الشورى والنظر في سبل معالجة مشاكل معاش الناس من خلال التكافل والتعاضد الاجتماعي .

وأوضح بروفيسور كبشور أن المهندس إبراهيم محمود وجه أعضاء الشورى بالاضطلاع بأدوارهم باعتبارهم قيادات المجتمعات بولاياتهم بالتركيز على زيادة الإنتاج الإنتاجية .

وقال إن محمود أصدر كذلك عدداً من التوجيهات التنظيمية في إطار الاستعداد لإنجاز متطلبات العمل السياسي في المرحلة المقبلة بالإعداد الجيد وحصر العضوية وتنزيل الخطاب السياسي ومتابعة إنفاذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية رئيس الحزب .

ف ع

