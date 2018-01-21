مجلة فيرست البريطانية تجري حواراً مع وزير الخارجية

الخرطوم في 21/1 سونا



- تحدث وزير الخارجية، البروفيسور ابراهيم غندو لمجلة فيرست البريطانية خلال اللقاء الذي تم بمكتبه صباح اليوم مع الصحفي ديكلان هارتنت والصحفية جوهانا زوليتا

وتناول الوزير بالحديث سياسة السودان الخارجية وحرصه على تمتين علاقاته مع جميع الدول والتعاون مع المجتمع الدولي من اجل تعزيز السلم والأمن الدوليين.

كما اشارالوزير إلى الدور الذي يضطلع به السودان في محيطه الإقليمي عبر دوائر انتمائه للعديد من المنظمات والمنابر الإقليمية .

وقدم الوزير شرحاً وافياً لجهود الحكومة من أجل إرساء السلام والاستقرار الداخلي وتحقيق التنمية المستدامة ، مستعرضاً قدرات السودان وإمكانياته المتنوعة وفرص الاستثمار الواسعة في مختلف المجالات خاصة الزراعية والصناعية والسياحية .







