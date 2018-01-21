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أخبار محلية - سياسية

سفير الهند الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية

التاريخ : 21-01-2018 - 05:23:00 مساءً

الخرطوم في 21-1 (سونا ) -
استقبل وزير الخارجية، البروفيسور ابراهيم غندور، بمكتبه صباح اليوم سعادة ،رافندر برساد جاسوال، سفير الهند الجديد لدى السودان .

جاء اللقاء بغرض تقديم نسخة من أوراق اعتماد السفير للوزير توطئة لتقديم أصل الأوراق لفخامة رئيس الجمهورية لمباشرة عمله سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى السودان .

وقد أعرب السفير الهندي عن اعتزازه بالعمل في السودان منوهاً بالعلاقات المتينة التي تربط بين شعبي البلدين .

من جانبه اعرب وزير الخارجيه عن ترحيبه بالسفير وتمنى له التوفيق والسداد في أداء مهامه بالسودان، كما أكد له استعداد الوزارة وجميع مؤسسات الدولة للتعاون معه وتسهيل مهمته.
ف ع
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