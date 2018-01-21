سفير الهند الجديد يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية



الخرطوم في 21-1 (سونا ) -

استقبل وزير الخارجية، البروفيسور ابراهيم غندور، بمكتبه صباح اليوم سعادة ،رافندر برساد جاسوال، سفير الهند الجديد لدى السودان .



جاء اللقاء بغرض تقديم نسخة من أوراق اعتماد السفير للوزير توطئة لتقديم أصل الأوراق لفخامة رئيس الجمهورية لمباشرة عمله سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى السودان .



وقد أعرب السفير الهندي عن اعتزازه بالعمل في السودان منوهاً بالعلاقات المتينة التي تربط بين شعبي البلدين .



من جانبه اعرب وزير الخارجيه عن ترحيبه بالسفير وتمنى له التوفيق والسداد في أداء مهامه بالسودان، كما أكد له استعداد الوزارة وجميع مؤسسات الدولة للتعاون معه وتسهيل مهمته.

ف ع