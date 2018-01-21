رئيس الجمهورية يشيد بالإدارة العامة للخدمات الطبية



الخرطوم 21-1-2018 م (سونا) - أشاد المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتطور الكبير الذي شهدته الإدارة العامة للخدمات الطبية ، والخدمة المتميزة التي ظلت تقدمها لأفراد القوات المسلحة والمواطنين .

واستمع سيادته لدى لقائه بمكتبه بوزارة الدفاع بالفريق طبيب خاطر محمد طوبايى مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية اليوم إلى تنويرٍ عن الخطة الاستراتيجية لتطوير إدارة الخدمات الطبية 2018م ــ 2020م بحضور الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع ، والسادة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة.

ووجه رئيس الجمهورية بالعمل على تكملة المشروعات الطموحة حتى تتمكن إدارة الخدمات الطبية من تقديم خدمة مُرضية تسهم في الارتقاء بالخدمات العلاجية بالدولة عبر تحديث الأجهزة والمعدات ، وتأهيل الكادر الطبي ، وتحسين شروط الخدمة لاستقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرة العالمية الموثوقة للإسهام في توطين العلاج بالداخل وخلق بيئة جاذبة للسياحة العلاجية بالبلاد .

من جانبه ذكر الفريق طبيب خاطر محمد طوبايى مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية أن الهدف الاستراتيجي لإدارته هو توفير خدمة علاجية متميزة لأفراد القوات المسلحة في كل مواقعهم ، بحيث تغنيهم عن السفر إلى العاصمة أو خارج البلاد لتلقي العلاج ، فضلاً عن توسيع وترقية و تطوير منافذ الخدمة لتخدم قطاعات المجتمع العريضة إلى جانب القوات المسلحة .

ف ع

