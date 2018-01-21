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أخبار محلية - سياسية

النائب الأول يطلع على نتائج إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والصين

التاريخ : 21-01-2018 - 05:49:00 مساءً

الخرطوم في 21-1(سونا) - إطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح على نتائج إجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمعالجة الديون ومتابعة الاتفاقيات والعلاقات مع الصين التي إنعقدت في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 7_13من شهر يناير الجاري، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء بأعضاء اللجنة برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فريق د. محمد عثمان سليمان الركابي .
وتناول اللقاء نتائج أعمال اللجنة المشتركة بين السودان والصين والتي خلصت إلى التوقيع على اتفاقية بين الجانبين شملت البترول والديون والمشروعات المختلفة.
وتطرق اللقاء إلى اللقاءات التي عقدها الوفد السوداني على هامش إجتماعات اللجنة المشتركة شملت مدير شركة (CNPC) الصينية ومديري بنكي التنمية والتصدير وشركة التأمين الصينية.
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