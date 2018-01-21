مساعدو رئيس الجمهورية يبحثون الأوضاع بالبلاد



الخرطوم 21 -1-2018 م (سونا) - بحث مساعد أول رئيس الجمهورية مولانا محمد الحسن الميرغني ومساعدا رئيس الجمهورية موسى محمد احمد والشيخ إبراهيم السنوسي؛ مجمل الأوضاع بالبلاد، مع التركيز على الأوضاع الاقتصادية والسياسية .

وأمن مساعدو رئيس الجمهورية - خلال الاجتماع الذي استضافه الشيخ إبراهيم السنوسي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم؛ على أهمية تضافر الجهود ودعم المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بما يمكنها من القيام بدورها تجاه حالة حقوق الإنسان بما يعكس الوجه الحقيقي للسودان.

وتناول الاجتماع الدور المطلوب في ما يتعلق بمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن؛ خاصة في ما يتعلق بتوفير السلع ودعم الجهود المبذولة لتحسين الأجور.

وتناول الاجتماع - كذلك - الوضع الأمني وسبل تطوير علاقات السودان الدولية والإقليمية .



