تصريح صحفي لسفير تركيا لدى السودان بخصوص عملية غصن الزيتون

الخرطوم 21-1-2018 م (سونا) - أصدر سفير جمهورية تركيا لدى السودان؛ سعادة السفير عرفان نذيراوغلو، تصريحا صحفيا بخصوص عملية غصن الزيتون التي انطلقت يوم السبت ضد الجماعات الإرهابية وفيما يلي تورد (سونا) نص التصريح :

أطلقت القوات التركية يوم السبت العشرين من يناير 2018 عملية غصن الزيتون من أجل إحلال الأمن والقضاء على الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش و PKK و KCK و PYD-YPG وهي المنظمات الإرهابية التي تشكل مصدر خطر وتهديد على البلاد وأمنها.

بيد أن تركيا لم تلجأ للخيار العسكري إلا بعد أن منحت وقتا كافيا للجهود الدولية. وقد تم اتخاذ الخطوات الضرورية لإبلاغ المجتمع الدولي ممثلا في شخص الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كتابة بالعمليات والخلفية التي انطلقت منها والأهداف التي ترمي إليها والقواعد القانونية التي ترتكز عليها،

كما تم أيضا إبلاغ سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى سوريا وجيرانها وبعض الدول الأخرى في المنطقة، مع احترام وحدة الأراضي السورية سيتم فقط استهداف الإرهابيين والملاجيء والمخابيء والمقرات والمواقع والأسلحة والآليات والأجهزة التابعة لهم.

