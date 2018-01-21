رئيس البرلمان يلتقي والي شمال دارفور

الخرطوم 21-1-2018(سونا) - التقى البروفيسور إبراهيم احمد عمر، رئيس المجلس الوطني بمكتبه ظهر اليوم الأستاذ عبدالواحد يوسف والي شمال دارفور .

وقال الدكتور عبدالماجد هارون، مستشار رئيس المجلس الوطني، الناطق الرسمي - فى تصريحات - إن والي شمال دارفور أطلع رئيس المجلس الوطني على مجمل الأوضاع الأمنية، والسياسية والاجتماعية بولايته، واستعرض الترتيبات التي تقوم بها حكومته لاستقبال وفد الهيئة التشريعية القومية للولاية برئاسة رئيس الهئية التشريعية القومية يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا الشهر، ويلتقي - خلالها - رئيس الهيئة التشريعية القومية بالفعاليات السياسية والقومية وممثلي المجتمع المدني، ويعقد اجتماعا مع الشباب والطلاب والمرأة، كما يخاطب لقاء الإدارة الأهلية .

وأبان عبدالماجد أن الزيارة تهدف لدعم الاستقرار والعمل التنموي الذي تشهده شمال دارفور.

وكشف مستشار رئيس المجلس الوطني عن أن رئيس الهيئة التشريعية القومية سيقوم - خلال الفترة المقبلة بعدد من الزيارات لولايات دارفور؛ يجري ترتيبها بصورة دورية للوقوف والاطمئنان على عملية جمع السلاح.