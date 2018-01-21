رئيس الأركان المشتركة يؤكد جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل أشكال الاستهداف والاعتداء على الوطن

الخرطوم 21-1-2018م (سونا) - جدد الفريق أول مهندس ركن * عماد الدين مصطفى عدوي* رئيس الأركان المشتركة، التأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل أشكال الاستهداف والاعتداء على الوطن وأمن مواطنيه.

وقال سيادته لدى مخاطبته صباح اليوم احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بافتتاح دورتي الدفاع الوطني رقم (30) والحرب العليا رقم (18)؛ بحضور أعضاء رئاسة الأركان المشتركة، قال: ( أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على جاهزية القوات المسلحة للتصدي لكل أشكال الاعتداء والاستهداف للوطن بقوة وجدارة لا تعرف الخنوع ولا تحتمل الغفلة، وهي تنتشر الآن في كل ربوع السودان؛ تمسك بزمام المبادرة وتؤمن جميع الحدود شمالا وجنوبا، شرقا وغربا).

وأضاف عدوي:( واتساقا مع قرار السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ الذي مدد فيه وقف إطلاق النار؛ نجدد الدعوة لكل الذين لا يزال يخالجهم التفكير بالاستمرار في حمل السلاح ومناهضة السلام، وكسر جدار الأمن والاستقرار الذي تحقق؛ بأن تعالوا إلى كلمة سواء، تحقن الدماء وتضمن سلامة الوطن وأمن مواطنيه وهو يسعنا جميعا).

إلى ذلك رحب عدوي بالدارسين من الدول الشقيقة والصديقة في المحيط العربي والأفريقي والأسيوي، متمنيا لهم أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم في وطنهم السودان.. ودعا سيادته منتسبي الدورات للاستفادة من هذه الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب وتلاقح الأفكار وصولا لمفاهيم مشتركة تؤسس للتعاون والعمل المشترك.

وأعلن رئيس الأركان المشتركة استمرار القوات المسلحة للتطوير والتحديث والاهتمام بالعنصر البشري بالتوسع في برامج ومشروعات العمل الخدمي والمعنوي وتحقيق الرضا الوظيفي، مشيرا للتخطيط لتنفيذ أضخم المناورات العسكرية في مجال التدريب المشترك هذا العام، وأشاد بالأدوار التي تضطلع بها الأكاديمية العسكرية العليا في تأهيل وإعداد القادة للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة كافة.

من جانبه أعرب اللواء الركن *منور عثمان نقد* مدير الأكاديمية العسكرية العليا عن استعداد الأكاديمية لتنفيذ البرامج الموضوعة لإنجاح هذه الدورات وتحقيق أهدافها المرجوة.

الجدير بالذكر أن دورتي الدفاع الوطني رقم *(30)* والحرب العليا رقم (18) والتي انطلقت صباح اليوم ضمت - إلى جانب ضباط القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وقيادات الخدمة المدنية - ضمت عددا من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة (الأردن، لبنان، السعودية، اليمن، مصر، موريتانيا، تشاد، الكويت، و باكستان) .