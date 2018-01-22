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أخبار محلية - سياسية

الإتحادي الأصل بشرق دارفور يرحب بزيارة نائب رئيس الجمهورية لشرق دارفور

التاريخ : 22-01-2018 - 09:55:00 صباحاً
الضعين 22-1-2018م(سونا)- رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بولاية شرق دارفور بزيارة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن ووفده من وزراء حكومة الوفاق الوطني المرتقبة للولاية.
ودعا الحزب جماهيره وجماهير الولاية للخروج لاستقبال نائب رئيس الجمهورية ووفده خاصة وان الولاية تمر بأفضل فتراتها بالاستقرار والأمن والتعايش الاجتماعي والتنمية.
وأكد الحزب تمسكه بمخرجات الحوار الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وتقديم ماينفع الوطن والمواطن .
وأشاد الحزب بخطوة حكومة الولاية بفتح مراكز البيع المخفض ويدعو لتعميمها بكافة محليات الولاية وقوفا ودعما لمعاش الناس .

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