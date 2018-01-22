مسؤول تركي: لا نستهدف وحدة الأراضي السورية بل نعمل للحفاظ عليها

انقرة 22-1-2018م (ترك برس )- أكّد نائب رئيس الوزراء التركي هاكان جاويش أوغلو، أنّ عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها القوات التركية ضدّ إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة عفرين، لا تستهدف وحدة الأراضي السورية.

وأوضح جاويش أوغلو في اصريح للصحفيين خلال زيارته إلى ولاية بورصة غربي البلاد، أنّ تركيا كانت وما زالت تحرص على وجوب مراعاة وحدة الأراضي السورية.

وأضاف جاويش أوغلو أن عملية غصن الزيتون تجري في إطار حقوق بلاده النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب وحق الدفاع عن النفس المشار إليه في المادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة.

وأكّد جاويش أوغلو، أن تركيا لن تسمح أبداً بتشكيل حزام إرهابي قرب حدودها الجنوبية، ولن ترضخ لسياسة الأمر الواقع في هذا الخصوص.

وتابع قائلاً: "الهدف الرئيسي من هذه العملية، منع قيام حزام إرهابي قرب حدودنا الجنوبية، وبالتالي حماية حدود الناتو من خطر الإرهاب، وكذلك إنقاذ الأكراد والعرب والتركمان من ظلم تنظيم (ب ي د) الارهابي في تلك المناطق".

وأعلنت رئاسة الأركان التركية، أول أمس السبت انطلاق عملية "غصن الزيتون بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و(داعش) في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين.

وأكدت أنه يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين.

