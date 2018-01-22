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أخبار محلية - سياسية

التيجانى سيسي يلتقي المبعوث البريطاني الخاص للسودان و جنوب السودان

التاريخ : 22-01-2018 - 11:16:00 صباحاً
الخرطوم في 22-1-2018م(سونا)- التقى الدكتور التيجاني سيسي محمد أتيم رئيس حزب التحرير والعدالة القومي بمنزله المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت بحضور السفير مايكل ارون سفير المملكة المتحدة بالسودان.
و قال الاستاذ احمد فضل عبدالله مسؤول القطاع السياسي و الإعلام بحزب التحرير و العدالة القومي في تصريح /لسونا / إن اللقاء تناول مسيرة السلام في السودان عامة ودارفور على وجه الخصوص لا سيما جولة المفاوضات المرتقبة بين الحكومة والحركات المسلحة بالإضافة إلى عملية جمع السلاح..
و أشاد المبعوث البريطاني بتوجه الدولة لجمع السلاح ولما تحقق من استقرار في دارفور.
و عبر المبعوث البريطاني عن امتنانه و شكره لحزب التحرير والعدالة القومي على جهوده في تحقيق السلام واستقرار الاوضاع في البلاد.

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