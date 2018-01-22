البشير يتلقى مزيداً من برقيات التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد

الخرطوم 22-1-2018م(سونا)- تلقى المشير عمر البشير رئيس الجمهورية المزيد من برقيات التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد

وتلقى السيد رئيس الجمهورية برقيات تهاني من كل من رئيس إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس جمهورية الدومنيكان، رئيس جمهورية الجبل الأسود، رئيس جمهورية توغو، ملك أسبانيا، أمير دولة قطر، نائب أمير دولة قطر، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، بابا الفاتيكان، رئيس جمهورية بلاروسيا .

كما تلقى برقيات من رئيس جمهورية تركيا، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بدولة ليبيا، رئيس جمهورية تونس، ملك المغرب، سلطان عمان، الأمين العام للأمم المتحدة، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الأمين العام لجامعة الدول العربية، المدير العام لمنظمة العمل العربية، رئيس البرلمان العربي، سفير اليمن لدى السودان، سفير سلطنة عمان لدى السودان، الأمين العام للمؤسسة السودانية لقدامى المحاربين وجرحى العمليات.

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