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أخبار محلية - سياسية

رئيس اللجنة الاقتصادية بتشريعي ولاية النيل الأزرق يؤكد اهتمام المجلس بمعاش الناس

التاريخ : 22-01-2018 - 03:56:00 مساءً
الدمازين 22-1-2018م (سونا ) - اكد الأستاذ جلال عبد الله بابكر رئيس اللجنة الاقتصادية والتنمية البشرية والزراعة بالمجلس التشريعي أن لجنته ستواصل مجهوداتها في الرقابة والاهتمام بمعاش الناس. واشار جلال الى ان الزيادات التي وردت في موازنة 2018 لم تشمل السلع والخدمات .
واوضح أن السياسة المعلنة هي الانفتاح وتحرير ألاسواق واكد سعي اللجنة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتوفير السلع الاستهلاكية بجانب قيام أسواق ثابتة ومراكز للبيع المخفض في مدن الولاية المختلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين انفاذا لموجهات رئيس الجمهورية .
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