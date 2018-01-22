البشير يوجه جهات الاختصاص بضرورة العمل على فك احتكار أسعار السلع

الخرطوم 22-1-2018م (سونا) - وجه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية جهات الاختصاص بضرورة العمل على فك احتكار أسعار السلع وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بصورة يومية لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بيسر وسهولة .

كما وجه سيادته لدى ترؤسه الاجتماع الخامس لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف، اليوم بالقصر الجمهوري وزارتي التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالاتفاق مع المصانع خاصة الحكومية بأن تكون لديها منافذ بيع مباشر لمنتجاتها للمواطنين بسعر المصنع وبسعر التكلفة لتخفيف الأعباء على المواطنين .

وقال الفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية في تصريحات صحفية إن الاجتماع اتخذ جملة من القرارات المهمة تتعلق بالسيطرة على موارد البلاد و مكافحة تهريب الذهب وإنتاجه و زيادة مشتريات البنك المركزي من خام الذهب و توسيع مصفاة الذهب لمجابهة الإنتاج المتزايد من هذا المعدن المهم ، مما سيساعد في تقليل الفجوة الخارجية و خفض عجز الميزان التجاري وبالتالي ينعكس إيجابا على سعر الصرف، وأضاف وزير المالية أن الاجتماع بحث سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما اطمأن على موقف تنفيذ قرارات الاجتماع السابق ومدى انعكاساتها الإيجابية على الواقع الاقتصادي وتحسن سعر الصرف ، مضيفا أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بجذب الاستثمارات لزيادة عوائد البلاد .

من جانبه أشار السيد حاتم السر وزير التجارة إلى أن الاجتماع الخامس لضبط سعر الصرف أمن على ضرورة تنشيط السياحة بالبلاد . و أوضح أن السيد الرئيس وجه بتسهيل الحصول على تأشيرات دخول بالنسبة للسياح من سفارات السودان بالخارج والتحرك دون قيود أو شروط أو أخذ الإذن لزيارة المناطق السياحية ، إضافة إلى الترويج لإمكانات السودان السياحية في دول العالم .