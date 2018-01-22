وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء يؤمن على دور وإسهامات منظمة البصر الخيرية في مكافحة العمى

الخرطوم في 22-1-2018م (سونا) - أمن السيد/ طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء على الدور الكبير الذي تؤديه منظمة البصر الخيرية وإسهاماتها العديدة في ولايات السودان المختلفة في مكافحة العمى .

جاء ذلك لدى حضوره مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة البصر الخيرية ومنظمة الشهباء اليوم الإثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك في مجال طب العيون ومكافحة العمى.

وقد وقع السيد/ حاتم أبو سن الأمين العام من جانب منظمة الشهباء والسيد/ د. العاص أحمد كامل المدير الإقليمي لمؤسسة البصر الخيرية وذلك بحضور السيد/ عثمان أحمد جعفر رئيس الهلال الأحمر السوداني. الجدير بالذكر أن منظمة الشهباء منظمة وطنية تعمل في كافة مجالات التنمية والعون الإنساني بمحاورها المختلفة وتعمل في مختلف ولايات السودان.