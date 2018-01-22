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أخبار محلية - سياسية

وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء يؤمن على دور وإسهامات منظمة البصر الخيرية في مكافحة العمى

التاريخ : 22-01-2018 - 04:01:00 مساءً
الخرطوم في 22-1-2018م (سونا) - أمن السيد/ طارق توفيق وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء على الدور الكبير الذي تؤديه منظمة البصر الخيرية وإسهاماتها العديدة في ولايات السودان المختلفة في مكافحة العمى .
جاء ذلك لدى حضوره مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة البصر الخيرية ومنظمة الشهباء اليوم الإثنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك في مجال طب العيون ومكافحة العمى.
وقد وقع السيد/ حاتم أبو سن الأمين العام من جانب منظمة الشهباء والسيد/ د. العاص أحمد كامل المدير الإقليمي لمؤسسة البصر الخيرية وذلك بحضور السيد/ عثمان أحمد جعفر رئيس الهلال الأحمر السوداني. الجدير بالذكر أن منظمة الشهباء منظمة وطنية تعمل في كافة مجالات التنمية والعون الإنساني بمحاورها المختلفة وتعمل في مختلف ولايات السودان.
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