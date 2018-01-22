صندوق إعادة الإعمار و التنمية في دارفور يوقع على تنفيذ 96 مشروعا بولايات دارفور

الخرطوم في 22-1-2018م (سونا) - وقع اليوم بفندق كورال بالخرطوم صندوق إعادة الاعمار و التنمية في دارفور مع 48 شركة عقودات 96 مشروعا بتكلفة 330 مليون جنيه من مشروعات المرحلة الثالثة من مصفوفة المشروعات التأسيسية التي سيتم تنفيذها بولايات دارفور بتمويل من حكومة السودان عبر بنك فيصل الاسلامي .

و قال الدكتور فيصل حسن ابراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي ممثل رئاسة الجمهورية إن رئيس الجمهورية وجه بدفع كل استحقاقات كل المراحل في ميزانية العام 2018م و دعا فيصل أصحاب الشركات المنفذة لهذه المشروعات بتسريع الخطى في تنفيذ المشروعات لان الوقت في دارفور مهيأ و اكثر امنا من اي وقت مضى.

و أكد فيصل أن الإرادة السياسية قوية في تحقيق السلام في البلاد و دارفور، مبينا أنه خلال المرحلة المقبلة ستكون هناك زيارة للمعسكرات للوقوف على عملية العودة الطوعية و حيا فيصل دولة قطر حكومة و شعبا علي جهدها الكبير تجاه العملية السلمية في دارفور و تنفيذ مشروعات التنمية بها .

من جانبه أكد الاستاذ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور أن دارفور تشهد استقرارا امنيا كبيرا، مبينا بان دارفور انطلقت فعليا على مرحلة جديدة خاصة بعض جمع السلاح الذي انتظم السودان و قال مجدي أن الدولة ماضية نحو تحقيق السلام في دارفور و اشاد بالسلطة الإقليمية لدارفور سابقا علي جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار .