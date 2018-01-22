القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني يشدد على على ضرورة المضي قدما فى المعالجات الجارية للازمة

الخرطوم 22-1-2018م (سونا) - شدد القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور امبيلي العجب نائب رئيس القطاع على ضرورة المضي قدما فى المعالجات الجارية للازمة الاقتصادية بالبلاد وايلائها الاهمية بما يسهم فى رفع المعاناة عن المواطن .

كما اكد القطاع اهمية السعي الدؤوب لاكمال عملية السلام خاصة فى المنطقتين والعمل على استئناف عملية التفاوض المقرر فى الشهر المقبل من اجل الوصول لتسوية سياسية تعزز الامن والاستقرار بكافة ربوع البلاد.

واوضح الدكتور عبيد الله محمد امين العلاقات السياسية فى الحزب فى هذا الصدد ان القطاع اطمأن على مجمل الاوضاع فى شرق البلاد خاصة ما اتخذ من خطوات عقب الاحداث الاخيرة. وقال إن القطاع احيط بما تم من ترتيبات وقال ان القطاع طلب من الاجهزة المعنية ضرورة الحيطة والحذر فى كل الاحوال .

الى ذلك اشار عبيد الله الى اشادة القطاع السياسي بمخرجات الاجتماع الدوري الاخير لمجلس الشورى القومي وقال إن القطاع شدد على ضرورة التزام كافة العضوية بمخرجات الشورى وضرورة الالتزام التنظيمي بما خلص اليه من توصيات ومخرجات.

وكان القطاع قد اجاز بعد التداول والتوصيات خطط امانتي العلاقات السياسية والعدلية للعام الجاري 2018م قدمها الدكتور عبيد الله محمد الامين السياسي ومولانا محمد بشارة دوسة امين الامانة العدلية.

