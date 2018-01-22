طلاب من كلية الهندسة بجامعة كردفان يستخرجون الوقود من الكركدي



الابيض فى 22-1-2018 (سونا) - تمكن طلاب من كلية الهندسة بجامعة كردفان من اختراع وقود الجازولين من حبة الكركدي!. وفي تصريح لـ(سونا) أكد الدكتور الصادق محمد آدم علي؛ وكيل الجامعة أنه تم اكتشاف هذا الاختراع في مهرجان الإبداع الطلابي الخامس؛ بعد إجراء الاختبارات اللازمة للجازولين في بابورات الجامعة؛ بمجمع خور طقت الذي يقع شرق مدينة الأبيض .

وأوضح دكتور الصادق أن هذا الاختراع حاز على البراءة، وقال إن الجامعة تعمل على تشجيع مثل هذه الاختراعات والمبادرات الجيدة، وأوضح أن مهرجان التعليم العالي للإبداع الطلابي الذي انطلقت منفساته اليوم في نسخته السادسة؛ يعول عليه كثيرا في اكتشاف المواهب الإبداعية للطلاب في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، لافتا إلى أن طلاب كلية الهندسة لديهم العديد من الاختراعات خلال الفترة الماضية؛ تمثلت في اختراع طيارة وسيارة وخلافها وأكد أن الجامعة تعمل على تشجيع مثل هذه الاختراعات.

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