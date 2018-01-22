تشريعي الخرطوم يوجه بإلزام وحدات الولاية لوضع خطتها وفق المصفوفة الاستراتيجية

الخرطوم 22-1-2018م (سونا) - اكد رئيس المجلس التشريعى لولاية الخرطوم المهندس صديق محمد علي الشيخ ضرورة إلزام جميع وحدات الولاية بوضع خطتها وفق المصفوفة الاستراتيجية للولاية للعام الحالي، مشددا علي ضرورة التركيز على المشاريع التنموية التى تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وطالب صديق - في اجتماع قيادة هيئة المجلس اليوم بوزير المالية؛ عادل محمد عثمان؛ ووزير التخطيط الاستراتيجي محمد حسين ابو صالح بخصوص مصفوفة مشاريع التنمية بالولاية للعام الحالي؛ طالب بتخصيص الميزانيات اللازمة للمشاريع الى جانب المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين مع تحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع وضرورة وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية بالولاية.

ووجه لجنتي الشؤون المالية والتخطيط الاستراتيجي بإعداد تقرير مشترك حول مصفوفة مشاريع التنمية وتقديمه للمجلس في جلسة لاحقة.