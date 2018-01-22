الساعة الآن اليوم آخر تحديث 12:05:00 AM

أخبار محلية - سياسية

مساعد أول رئيس الجمهورية يشدد على إدخال المواطنين في مظلة التأمين الصحي وتغطية الشرائح الضعيفة

التاريخ : 22-01-2018 - 05:49:00 مساءً

الخرطوم 22-1-2018 م (سونا) شدد مساعد اول رئيس الجمهورية محمدالحسن الميرغني لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بالمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي ـ طلال الفاضل على ضرورة مضاعفة الجهود لادخال المواطنين في مظلة التأمين الصحي وتغطية الشرائح الضعيفة وعمل مشروعات يعود ريعها على الصندوق والاستفادة من التجارب العالمية في المجال .
وقال طلال فى تصريحات صحفية انه اطلع مساعد اول الرئيس على اداء الصندوق القومي للتأمين الصحي والانتشار فى الولايات وتغطية التأمين الصحي التي بلغت بنهاية العام الماضي 74 % من السكان حوالى 21 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي .
واضاف ان الصندوق وعبر مؤسساته المنتشرة يسعى لتقديم افضل الخدمات وتغطية جميع المواطنين بحلول العام 2020 م .
ف ع
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء