مساعد أول رئيس الجمهورية يشدد على إدخال المواطنين في مظلة التأمين الصحي وتغطية الشرائح الضعيفة



الخرطوم 22-1-2018 م (سونا) شدد مساعد اول رئيس الجمهورية محمدالحسن الميرغني لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري بالمدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي ـ طلال الفاضل على ضرورة مضاعفة الجهود لادخال المواطنين في مظلة التأمين الصحي وتغطية الشرائح الضعيفة وعمل مشروعات يعود ريعها على الصندوق والاستفادة من التجارب العالمية في المجال .

وقال طلال فى تصريحات صحفية انه اطلع مساعد اول الرئيس على اداء الصندوق القومي للتأمين الصحي والانتشار فى الولايات وتغطية التأمين الصحي التي بلغت بنهاية العام الماضي 74 % من السكان حوالى 21 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي .

واضاف ان الصندوق وعبر مؤسساته المنتشرة يسعى لتقديم افضل الخدمات وتغطية جميع المواطنين بحلول العام 2020 م .

ف ع

