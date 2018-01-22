مفوض إعادة الاعمار بدارفور يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ مشروعات التنمية في دارفور



الخرطوم في 22-1-2018م(سونا) -اكد الاستاذ يوسف عبدالله حسين مفوض إعادة الاعمار و التنمية في دارفور التزام الحكومة بتمويل كافة التزاماتها وفق الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات التنمية في دارفور.

واشاد يوسف خلال مخاطبته اليوم بفندوق كورال بالخرطوم حفل توقيع عقودات مشروعات المرحلة الثالثة من المشروعات التأسيسية اشاد بمبادرة جمع السلاح و العربات غير المقننة مؤكدا ان هذه الخطوة كان لها دور في عملية الامن و الاستقرار في دارفور.

وقال يوسف إن هناك جهات كثيرة ساهمت في رسم خريطة التنمية في دارفور، مؤكدا أن التنمية في دارفور مستمرة وأشاد بجهود صندوق إعادة الاعمار والتنمية في دارفور في تنفيذه مشروعات التنمية في دارفور .

من جانبه أكد المهندس آدم الفكي والي جنوب دارفور ممثلا لولاة دارفور أن قضية الامن و الاستقرار في دارفور وصلت مرحلة متقدمة من الاستقرار و قال إن عملية جمع السلاح ساهمت في عملية الامن.

واشار الى أن المرحلة القادمة ستشهد عودة طوعية للنازحين واللاجئين آملا أن تكتمل العودة الطوعية لولايات دارفور خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته كشف الأمين العام لصندوق إعادة الإعمار والتنمية في دارفور، هاشم حماد، أن (48) شركة وقعت على تنفيذ (96) مشروعا، مشيراً الى أن (53%) من مصفوفة مشروعات الوثيقة قد نفذت.

الى ذلك كرم صندوق إعادة الاعمار و التنمية في دارفور خلال حفل التوقيع السفير راشد النعيمي سفير دولة قطر والدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور سابقا و الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب سلام دارفور تقديرا لمجهوداتهم و اسهاماتهم في تحقيق الأمن والاستقرار يدارفور.

ف ع

