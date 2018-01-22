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أخبار محلية - سياسية

بكري يطلع على ترتيبات انطلاق فعاليات جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي

التاريخ : 22-01-2018 - 06:49:00 مساءً
الخرطوم 22-1-2018م (سونا) - اطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على الترتيبات الجارية لانطلاق فعاليات جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي التى ستنطلق خلال الفترة من 14-15- فبراير القادم بمشاركة داخلية وخارجية واسعة .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري البروفيسور علي محمد شمو؛ رئيس مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي؛ الذى أوضح - فى تصريحات صحفية - أنه قدمت الدعوة لعدد من الشخصيات وضيوف البلاد للمشاركة فى فعاليات الجائزة، لافتا الى أنه تم تحديد شخصية الجائزة والتى ستعلن فى وقتها .
وأشار الى أن الجائزة تتضمن ثلاثة محاور؛ لافتا الى مشاركة سفير استراليا بالقاهرة بورقة ضمن الفعاليات الفكرية والثقافية المصاحبة للجائزة .
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