سفير السودان لدى هولندا:تركيز لترقية علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع هولندا

الخرطوم 22-1-2018م (سونا) - أوضح السفير د. حسن علي حسن - في تصريحات صحفية اليوم؛ عقب مراسم وداع السيد رئيس الجمهورية لتسلم مهام عمله سفيرا للسودان لدى مملكة هولندا بحضور البروفيسور ابراهيم غندور وزير الخارجية - أوضح أنه تلقى نصائح وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لترقية العلاقات بين البلدين؛ خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستفادة من الخبرات الهولندية في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

ونقل إشادة السيد رئيس الجمهورية بنجاح ودور وزارة الخارجية في تحقيق اختراقات نوعية في ملف العلاقات الخارجية، وتجديد السيد الرئيس ثقته في عمل وأداء الدبلوماسية السودانية، كما اشار الى تاكيدات السيد الرئيس بضرورة الاهتمام بالوجود السوداني في هولندا.