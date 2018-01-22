وكيل الخارجية يستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية

الخرطوم 22-1-2018م (سونا ) - استقبل السفير عبدالغني النعيم وكيل وزارة الخارجية بمكتبه اليوم ، سعادة السفير لي كي سوج، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى السودان. وتناول اللقاء سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والتي شهدت تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة والتي توجت بزيارة السيد وزير الخارجية الى سيول، وكذلك زيارة نائب وزير الخارجية الكوري الى الخرطوم، وزيارة المدير العام للمركز الكوري الأفريقي وزيارة الوفد البرلماني الكوري للسودان.

من جهته سلم السفير الكوري دعوة المؤسسة الكورية للسيد الوكيل لزيارة كوريا في ابريل من العام الجاري وذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى بين وزارتي خارجية البلدين.

كما تناول اللقاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.