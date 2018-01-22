مشاركة السودان فى اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء فى التحالف لدعم الشرعية فى اليمن

الخرطوم 22-1-2018م (سونا) - شارك السفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بوزارة الخارجية فى اجتماع وزاراء الخارجية للدول الأعضاء فى التحالف لدعم الشرعية فى اليمن الذى انعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الأستاذ عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودية إن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بيننا وبين المختصين في دولنا، مؤكداً سعي التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، ومساعدة الشعب اليمني في كل المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان اليوم عن خطة ضخمة للمساعدات الإنسانية من قبل التحالف للأشقاء في اليمن بعد الاجتماع، إذ تشمل هذه الخطة مبالغ تتجاوز البليون دولار.

وأضاف معاليه "كما تعلمون أن دولنا قدمت مساعدات كثيرة منها المملكة العربية السعودية على سبيل المثال قدمت أكثر من 900 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن وعلى مدى السنوات الأخيرة تجاوز دعم المملكة 8 بلايين دولار، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت لأكثر من 90 صاروخاً بالستياً إيراني الصنع تم إطلاقها من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران على أراضي المملكة .

كما أطلق الحوثيون أكثر من 250 صاروخاً بالستياً داخل الأراضي اليمنية على المدن والقرى، مؤكداً أن ميلشيات الحوثي تتحمل مسؤولية الدمار والخراب في اليمن، كما كانوا ولا زالوا ينهبون المساعدات الإنسانية ويمنعونها عن الوصول إلى المستفيدين.

وقال " نحن نعمل على وضع آلية مع المجتمع الدولي ومع المنظمات الأممية والمنظمات الإغاثية من أجل ضمان إيصال هذه المساعدات لمن يستحقها، كما نعمل مع المبعوث الأممي في اليمن لدفع العملية السلمية إلى الأمام في اليمن، ونحن متمسكون بحل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث والمبادرات الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216".