وكيل وزارة الخارجية يلتقي المبعوث البريطاني الخاص بالسودان

الخرطوم 22-1-2018م (سونا) - التقى السفير عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية بمكتبه اليوم، بالسيد كريستوفر تروت، المبعوث البريطاني الخاص بالسودان. حيث استعرض اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين ومسيرة الحوار الإستراتيجي بين السودان وبريطانيا .

وأكد الوكيل الحرص على تنفيذ مخرجاته والمضي به قدماً إلى الأمام كوسيلة بناءة وفعالة لترقية العلاقات في كل النواحي. كما قدم السيد الوكيل شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الداخلية في السودان مؤكداً على استقرار دارفور تماماً ـ الأمر الذي دعا المجتمع الدولي للموافقة على استراتيجية خروج اليوناميد مشيراً إلى تنسيق الحكومة التام مع رئاسة اليوناميد في كل الجوانب .

كما تطرق السيد الوكيل إلى القضايا الإقليمية، حيث أشار إلى حرص السودان على أمن واستقرار جنوب السودان، مؤكداً على انخراط السودان الايجابي في هذا الصدد كجزء من آلية الإيقاد.

من جانبه ثمن المبعوث البريطاني العلاقات المتطورة بين السودان وبريطانيا ، مؤكداً على أهمية السودان ودوره المحوري في إيجاد حلول للقضايا الإقليمية ، مشيراً إلى دعم بلاده لمسيرة السلام في السودان .