السودان يؤكد حرصه علي تعزيز علاقاته الإستراتيجية مع الصين في كافة المجالات

الخرطوم 22-1 -2018م( سونا) - أكد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حرص السودان علي تعزيز علاقاته الإستراتيجية مع الصين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين .

واطلع سيادته لدي لقائه ببيت الضيافة مساء اليوم وفد الجانب السوداني في اللجنة التنسيقية السودانية الصينية برئاسة وزير المالية د.محمد عثمان الركابي علي نتائج زيارة الوفد إلي الصين في إطار تنفيذ مشروعات إتفاق التعاون الإستراتيجي الذي وقع عليه رئيسا البلدين.

وأوضح وزير المالية في تصريحات صحفية أن الوفد بحث خلال الزيارة القضايا العالقة مع دولة الصين ، مشيرا إلي أنه تم الوصول إلي إتفاق وتفاهمات في تلك القضايا .

وقال الركابي إنه تم أيضا الإتفاق على توسيع التعاون في مجالات زيادة إنتاج النفط والكهرباء والزراعة والتعدين والإتفاق علي المشروعات التي سيتم تنفيذها مستقبلا .

ولقت وزير المالية إلي أن الوفد عقد لقاءات مع البيوت الصينية الممولة حيث تم خلالها بحث القضايا العالقة وسبل معالجتها .

وأشار وزير النقل والطرق والجسور د. مكاوي محمد العوض إلي أهمية التعاون مع الصين في مجال النقل لما للصين من تجارب عظيمة في هذا الصدد ، لافتا إلي الدور الكبير الذي تلعبه الطرق والسكة حديد في دفع عجلة الإقتصاد القومي.