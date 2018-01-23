رئيس الجمهورية يطلع علي إنسياب التحويلات العربية والأجنبية إلي داخل البلاد

الخرطوم 22-1-2018م( سونا) - إطلع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير علي ترتيبات البنك المركزي في فتح القنوات المصرفية مع الدول العربية والأجنبية لإنسياب التحويلات إلي داخل البلاد لتسهيل التعامل المصرفي وزيادة حجم موارد النقد الأجنبي بما يؤثر إيجابا علي سعر الصرف الذي تصاعد في الآونة الأخيرة.

ووقف سيادته لدي لقائه ببيت الضيافة مساء اليوم محافظ بنك السودان المركزي د. حازم عبد القادر علي نتائج زيارة المحافظ إلي دولة الإمارات العربية بغرض توفير بعض السلع الإستراتيجية كالقمح والجازولين، مشيرا إلى عقد ترتيبات مع الجانب الإماراتي لتوفير تلك السلع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محافظ بنك السودان في تصريحات صحفية أنه أطلع رئيس الجمهورية علي الخطوات الرقابية التي اتخذها البنك علي البنوك التجارية لضمان وصول حصائل الصادرات السودانية إلي داخل البلاد وضمان معاملة البنوك بشفافية باعتبار أن النقد الأجنبي أصبح يمثل تحديا للحكومة.

وكشف محافظ البنك المركزي عن إصدار البنك قرارا بفصل نائب مدير عام مصرف الساحل والصحراء بالسودان بجانب فصل ثلاثة مدراء فروع لذات المصرف نسبة للممارسات الخاطئة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وحصيلة الصادر، لافتا إلي توجيه إنذار لبعض البنوك نسبة لبعض المخالفات وتحذيرها بسحب الترخيص في حال تكرار مخالفاتها في مجال الإيراد والتصدير . وأشار إلي منع أحد المصارف من التعامل في الصادرات والواردات.