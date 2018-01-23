محلية شرق سنار تحتفل بالذكري الثانيه والستين لاستقلال السودان المجيد

سنجه 23-1-2018م. ( سونا) -احتفلت محلية شرق سنار بالذكرى الثانية والستين لاستقلال السودان وبدأ الإحتفال بمسيرة جماهيرية حاشدة شاركت فيها القوات النظامية والطلاب والمرأة و الاتحادات والنقابات و الأحزاب.

وخاطب الاحتفال الاستاذ هاشم عبدالجليل وزير التربية والتعليم ممثل الوالي مهنئا بالعيد ومشيرا إلى الإنجازات التي تمت والمتمثلة فى وثبات الخدمات الصحية حيث بلغت التغطية 95% وصارت الولاية رقم واحد في التنمية في مجال الزراعة في المشاريع المرورية والمطرية بجانب تطور فى التعليم والطرق بمجهود رسمي و شعبي.

وأشاد بمحليه شرق سنار لأنها أول المحليات التي استجابت لنفير النور واكد أن الاحتفال بالاستقلال هو ربط الحاضر بالماضي وحيا الأبطال الذين قدموا الغالى والنفيس وسكبوا الدم لتبقي هذه البلاد حرة مستقلة.

فيما تقدم الاستاذ عبدالرحمن آدم عبدالقادر معتمد محليه شرق سنار بالتهنئة للمشاركين في الاحتفال بالعيد مبينا ان الاحتفال هو وقفة للتذكر وتمجيد الآباء والأجداد الذين قدموا الغالى و النفيس من أجل استقلال السودان وأن نعمل جميعا لتطوير الوطن.

و تزامن مع الإحتفال توزيع مواد بناء تخص المدارس في إطار نفير النور تجاوزت كلفتها ال 3مليارات جنيه. و تمت شراكة بين المحلية واتحاد المعلمين بالمحلية لتوزيع مولدات كهريائية -مواقد غاز -تلفزيونات وقامت المحلية بجهد كبير في تخفيض الأسعار في السلع الإستراتيجية بفتح أماكن للبيع المخفض فى كل أنحاء المحلية.

وتحدث ممثل الأحزاب الاستاذ مضوي الهادى مشيرا إلى أن الإستقلال يمثل أمل المستقبل ووهج الماضى واشراقات الحاضر وقال نحن أكثر سعادة لأننا نتحدث عن سودانيين سجلوا تاريخا ناصعا وكتبوا أسمائهم بأحرف من نور ولابد أن نقف وقفه تأمل بعد أن خرج المستعمر وترك لنا ثلاثة مكتسبات تمثلت فى مشروع الجزيره والسكة الحديد والخدمة المدنية داعيا إلى الوقوف مع الذات.

وأكد ممثل اللجان العليا للاحتفال الاستاذ محمد على الخضر مؤكداً أن المحلية شهدت ثورة في الخدمات التعليمية والصحية والتنموية مشيرا إلى افتتاح كلية الصحة في مدينة ودالعباس .

وزار ممثل الوالي كلية الصحة وقسم الشرطة وافتتح معرض إتحاد المرأة للاعمال اليدويه، وتم تدشين الوثبة الثانية لنفير النور.

وتواصل برنامج الاحتفال ببرامج رياضية و ثقافية.

