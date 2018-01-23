معتمد القرشي : جمع السلاح يستهدف بسط الأمن وإشاعة الطمأنينة

مدني 23-1-2018 م (سونا) - بدأت اللجنة العليا لجمع السلاح بمحلية القرشي بولاية الجزيرة برئاسة الأستاذ الأمين محمد وداعة معتمد المحلية رئيس اللجنة برنامج طوافها على الوحدات الإدارية بوحدة معتوق الإدارية حيث عقدت لقاءً تنويرباً مع القيادات السياسية والتنفيذية واللجان الشعبية.

و قدم مدير الامن ووكيل النيابة بالمحلية فى التنوير شرحاً وافياً حول كيفية تسليم السلاح والإستمارة المعدة للحصر ،وأشاروا الى فترة الجمع الطوعي للسلاح غير المرخص والتي تنتهي في 31 يناير الجاري والعقوبات المترتبة على عدم التسليم الطوعي للسلاح .

و أعلن المعتمد أن الهدف الاساسي من جمع السلاح هو بسط الأمن وإشاعة الطمأنينة وسط المجتمع وقطع بجدية الدولة فى برنامج جمع السلاح. وعبر عن إشادته بالتجاوب الكبير من قبل مواطنى وحدة معتوق مع هذه النفرة داعياً الي الإسراع بتسليم السلاح فى الفترة المحددة .

وكشف المعتمد في تصريح /لسونا /عن برنامج متكامل أعدته اللجنة للطواف التنويري على كل وحدات المحلية الإدارية خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن البرنامج التفصيلي لطواف لجنة جمع السلاح غير المرخص بمحلية القرشي يبدأ اليوم الثلاثاء 23 يناير بوحدتي معتوق والعزازي الإداريتين ،وبوحدتي 24 القرشي وود آدم يوم غد الاربعاء ووحدة ود النوره الإدارية في يوم بعد غد الخميس وتختتم اللجنة طوافها بوحدة الماطورى الإدارية يوم السبت المقبل .