وزير ديوان الحكم الاتحادي يصل الفاشر



الفاشر 23-1-2018م (سونا) - وصل الي مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور صباح اليوم وفد رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية برئاسة وزير ديوان الحكم الاتحادي دكتور فيصل حسن ابراهيم .

ويضم الوفد وزيري الزراعة والغابات وتنمية الموارد البشرية وثمانية وزراء دولة ووكيل ديوان الحكم الاتحادي.

وكان في استقبال الوفد بمطار الفاشر والي الولاية الاستاذ عبد الواحد يوسف ابراهيم واعضاء حكومة الولاية وقيادات الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقانونية والعسكرية.

وقد دخل الوفد فور وصوله في اجتماع مشترك ومغلق مع حكومة الولاية يعقبه عقد لقاء مع المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات وقيادات الخدمة المدنية، بجانب عقد لقاء آخر مع فعاليات محلية الفاشر في الثالثة من بعد ظهر اليوم ويختتم الوفد لقاءاته بلقاء الاحزاب السياسية بالولاية في السابعة من مساء اليوم.