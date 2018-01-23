طالب بجامعة كردفان يخترع قنبلة كهرومغنطيسية

الابيض 23-1-2018م (سونا) - تمكن عماد حامد أبكر شعيب الطالب بكلية الهندسة بجامعة كردفان من اختراع قنبلة كهرومغنطسية ويعد ذلك أول اختراع فريد من نوعه للجامعات السودانية .

وقال الطالب عماد في تصريح (لسونا ) أن فكرة الاختراع لهذه القنبلة تم بعد جهد متواصل لعامين وبعد سلسلة من التجارب في الكهرومغنطيسيات الهندسية مبينا أن مكونات القنبلة تحتوي على بطارية 5 فولت ودائرة كهربائية تعمل على تحويل الخمسة فولت الى أكثر من (400) فولت.

وأضاف عماد أن هناك ملفا كهربائيا عبارة عن سلك نحاس ملفوف يحول(400) فولت الى موجة كهرومغنطيسية تؤثر على اي جهاز الكتروني يدخل في مداها .

وقال عماد إن هذا الاختراع يعد أول إختراع لطلاب الهندسة في الجامعات السودانية مؤكداً أنه سينافس بهذا الاختراع في مهرجان التعليم العالي للابداع الطلابي السادس القومي الذي سيقام بالخرطوم في النصف الثاني من شهر مارس المقبل بالخرطوم .

وأشاد الطالب عماد بالدور الذي قام به دكتور خليفة ضي النور عميد كلية الهندسة وكافة طلاب الكلية وأسرته لمتابعتها واهتمامها به وتشجيعه على هذا الاختراع .

ع و

