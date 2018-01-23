النائب الاول يطلع علي اداء وزاره النقل

الخرطوم في 23 -1(سونا ) - إطلع السيد / النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح على مجمل الأداء بوزارة النقل والطرق والجسور، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء السيد / وزير النقل والطرق والجسور المهندس /مكاوي محمد عوض الذي أوضح في تصريح صحفي أن اللقاء تناول أهمية إشراك القطاع الخاص في مجال السكة حديد، وجهود الوزارة في مجال الطرق الذي يمضي بصورة طيبة في كافة ولايات السودان، معلنا في هذا الصدد عن سفلتت أكثر من (900) كيلو متر خلال العام المنصرم، مبيناً أن اللقاء تطرق إلى جهود الوزارة أيضا في مجال المواني لاسيما ساحل البحر الأحمر بوصفه مورد إقتصادي مهم للسودان ودول الجوار مؤكدا عزم وزارته لإنشاء مواني جديده كاشفا في هذا الجانب عن توقيع اتفاقية مع شركة (CRC) لدراسة خط سكة حديد مابين انجمينا والسودان.

وقال وزير النقل أن وزارته فرغت من إعداد ثلاثة قوانين للنقل النهري والبري، وهيئة المواني تمت إجازتها من القطاع الاقتصادي توطئة لعرضها على مجلس الوزراء وذلك بهدف تحويل هذه الوحدات إلى هيئات وتمكين القطاع الخاص للدخول في هذه المجالات تماشيا مع سياسية الدولة في هذا الإطار.