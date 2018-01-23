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أخبار محلية - سياسية

انعقاد دورة تدريبية في أعمال المحاكم بولاية البحر الأحمر

التاريخ : 23-01-2018 - 03:16:00 مساءً
23 -1 -2018م (سونا ) - بدأت بولاية البحر الأحمر الدوره التدريبيه في اعمال المحاكم للكوادر المساعده والتي تنظمها إدارة التدريب برعايه مولانا /عبد الناصر عبد الجابر الامين رئيس الجهاز القضائي بالولاية وبحضور مولانا د. هيثم مصطفي ممثل إدارة التدريب , وستختتم بعد غد الخميس.
وتشتمل الدورة علي محاضرات وتدريب العاملين حول أعمال المحاكم. واكد مولانا عبد الناصر علي ضرورة التدريب ورفع قدرات الكوادر المساعدة الذين يشكلون جزءأ اصيلا من إنفاذ العملية العدلية واضاف سيادته بأن برنامج التدريب في السلطة القضائية في مأمن حيث انه يأتي في سلم اولويات صاحب السعادة رئيس القضاء الذي سبق ان كان رئيساً لإدارة التدريب في السلطة القضائية. ووعد رئيس الجهاز القضائي رئيس القضاء بالتركيز على جانب التدريب الذي يستهدف القضاة والكوادر المساعدة مشيرا الي العديد من الدورات التي انعقدت في هذا الشأن.
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