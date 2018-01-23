اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة تعقد إجتماعها بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس

الخرطوم فى 23-1-2018م (سونا) - عقد صباح اليوم الثلاثاء بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إجتماع اللجنة الفنية لقطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء برئاسة الأستاذ/ طارق حاج على الأمين وكيل شؤون رئاسة الجمهورية وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بعمل زيارات ميدانية للوزارات والوحدات التابعة لوزارات قطاع الحكم والإدارة وتماشياً مع برنامج إصلاح أجهزة الدولة وتوصيات الحوار الوطنى.

وأشاد الإجتماع بالدور المقدر الذى تضطلع به الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فى حماية الإقتصاد الوطنى مع نشر الوعي بأساليب الجودة بين كافة قطاعات المجتمع وحماية حقوق المواطن فى الوزن والكيل والقياس.

وأجازت اللجنة الفنية فى إجتماعها قانون القياس والمعايرة لسنة 2018م والذى يجئ ضمن حزمة إجراءات إصلاح أجهزة الدولة ، مؤكداً على وجوب معايرة كل أجهزة القياس المعمول بها فى البلاد.