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الجاز يبحث مع سفير جنوب افريقا بالخرطوم تحديد مشروعات في اطار التعاون الاستراتيجي

التاريخ : 23-01-2018 - 03:37:00 مساءً
الخرطوم 23-1-2018م( سونا) - بحث د. عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان بدول البريكس مع سفير جنوب إفريقيا بالخرطوم فرانسيس ملوي سبل تسريع ماتم الاتفاق عليه من رؤي خلال اللقاءات السابقة في اطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين .
واوضح سفير جنوب افريقيا بالخرطوم في تصريحات صحفية عقب لقائه اليوم د.عوض الجاز انه تم الاتفاق علي التركيز علي قطاعات التعدين والتنقيب والزراعة واهمية تحديد مشروعات بعينها في تلك المجالات ومطلوباتها تنفيذها ووضع برنامج لذلك بما يدفع علاقات البلدين الثنائية الي الإمام.
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