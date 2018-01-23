النائب الأول يشيد بآداء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الخرطوم في 23 -1 -2018 م (سونا) - أشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق اول ركن بكري حسن صالح باداء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء د.تهاني عبدالله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أوضحت في تصريحات صحفية ان اللقاء تناول مجمل اداء الوزارة بالتركيز علي الربع الاخير من العام المنصرم خاصة فيما يلي مشروعات إستكمال جميع شركات الاتصالات لخدمات الجيل الرابع بجانب حملة تسجيل بيانات الهاتف السيار بالرقم الوطني والتي وصلت حتي اليوم 92% مبينة ان النائب الأول أثني علي شركات الاتصالات والادارة العامة للسجل المدني لتجاوبها مع الحملة.

وقالت ان اللقاء تطرق أيضا لانجازات الوزارة خاصة إجازة قانون تنظيم الاتصالات والبريد من البرلمان ليصبح أمر تنظيم البريد ضمن مسؤوليات وزارة الاتصالات وأضافت ان اللقاء تناول ايضا موقف تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية مشيرة في هذا الصدد الي انعقاد اجتماع للجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي حول هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.

وأعلنت د.تهاني عن تدشين مشروع السلطة القومية للمصادقة الالكترونية في فبراير القادم

