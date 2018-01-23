اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تقف على موقف سير التنمية والخدمات بولاية شمال دارفور



الفاشر في 23-1-2018م (سونا) -اكد وزير ديوان الحكم الاتحادي الدكتور فيصل حسن ابراهيم رئيس لجنة الولايات باللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اكد اهمية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني باعتبارها تمثل اجماع رأي اهل السودان في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلاقات الخارجية.

واوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الهادي برمة صالح في تصريح صحفي عقب الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر حكومة شمال دارفور بالفاشر مع حكومة الولاية برئاسة الوالي عبد الواحد يوسف ابراهيم وذلك في مستهل برنامج زيارة اللجنة التي ستشمل ولايات دارفور الخمس لمتابعة ما تم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني .

اوضح ان وزير ديوان الحكم الاتحادي رئيس اللجنة قد اعرب عن تقدير اللجنة للجهود التي اضطلعت بها حكومة الولاية في مجال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتي قامت مبكرا بتشكيل لجنة مختصة للاضطلاع بهذه المهمة .

كما ثمن الجهود التي بذلتها حكومة الولاية في مجال تحقيق الاستقرار الامني وتقديم الخدمات للمواطنين.

و كان والي الولاية قد استعرض في التنوير الذي قدمه للوفد الجهود التي بذلتها حكومته لانزال وتنفيذ مقررات الحوار الوطني بجانب جهودها في المجالات التنموية والامنية والاقتصادية وكيفية تحسين معاش الناس ودعم جهود العودة الطوعية للنازحين الى مناطقهم الأصلية.

وقد طالب مجلس وزراء حكومة الولاية الوفد الاتحادي بضرورة دعم جهود حكومة الولاية في مجال العودة الطوعية للنازحين .

كما تطرق والي الولاية الي الجهود التي تقوم بها حكومته من اجل تخفيف اعباء المعيشة عن كاهل المواطنين بعد تطبيق الموازنة الجديدة للدولة، مشيرا الي انه قد تم تشكيل لجنة برئاسة نائب الوالي لتتولى مهمة تخفيف آثار تطبيق الموازنة ومن بينها فتح مراكز للبيع المخفض للمواطنين .

فيما استعرض وزير الزراعة والغابات الاتحادي عبداللطيف عجيمي الإعفاءات الجمركية التي حصلت عليها وزارته للسلع الغذائية ومدخلات الانتاج الزراعي الامر الذي قال انه ساهم في تخفيض الاسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ومن جهتها فقد اكدت وزيرة الدولة بوزارة العدل د تهاني تور الدبة في الاجتماع المشترك ان شمال دارفور هي الولاية الوحيدة التي تمكنت من مواءمة تشريعاتها مع الدستور القومي مما مكنها من بناء قاعدة تشريعية مكنتها من تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.. الى ذلك فقد اكد وزير الدولة بوزارة الطرق والجسور ان العمل في تنفيذ طريق كتم امبرو كرنوي الطينة سينطلق في وقت قريب وسيتم تنفيذه في غضون عامين .

وكان الاجتماع المشترك للجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وحكومة شمال دارفور قد استمع كذلك الى تنوير من قائد الفرقة السادسة مشاه اللواء الجمري عن سير تنفيذ حملة جمع السلاح، مبينا ان كمية الاسلحة التي تم جمعها من المواطنين قد تجاوزت العشرة آلاف قطعة .

وعلى الصعيد نفسه تطرق مدير الشرطة الموحدة اللواء شرطة عبدالله عمر الى الآثار الايجابية التي خلفتها حملة جمع السلاح علي الوضع الأمني بالولاية والجنائي بصفة خاصة، مستعرضا بالارقام الانخفاض الملحوظ في مستوى الجريمة، مؤكدا ان جرائم الحرابة وخطف السيارات والقتل قد وصلت الى "الصفرية" بخاصة في حاضرة الولاية التي باتت تخلو من اي بلاغات.

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