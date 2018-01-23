وزير الخارجية يستقبل مبعوث الرئيس الآذري



الخرطوم في 23-1 (سونا)- استقبل وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور بمكتبه اليوم مبعوث الرئيس الآذري شاهين عبد اللاييف ، السفير المكلف بالمهام الخاصة بوزارة الخارجية بجمهورية أذربيجان ، الذي يزور البلاد حاملاً رسالة من فخامة الرئيس الأذري الهام علييف إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات .



وجرى خلال المقابلة بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في أعقاب استئناف السودان تمثيله الدبلوماسي في مدينة باكو ، كما أطلع الضيف الوزير على مجريات الأوضاع الداخلية في أذربيجان ، ومحيطها الإقليمي .



من جانبه أثنى الوزير على العلاقات السودانية الأذربيجانية، مجدداً الدعوة لوزير الخارجية الأذري لزيارة السودان خلال الفترة القليلة القادمة ، مؤكداً دعم السودان لقضايا أذربيجان . كما نقل عبر الضيف تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره الأذري .

ف ع

