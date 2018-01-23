إدارة الدستور والبحوث بوزارة العدل تدشن باكورة أعمالها



الخرطوم 23-1-2018م( سونا) - دشنت إدارة الدستور والبحوث بوزارة العدل؛ باكورة أعمالها برئاسة الوزارة؛ بحضور السيد وزير العدل د.إدريس ابراهيم جميل وقيادات الوزارة وممثل السلطة القضائية وممثل النائب العام ونقيب المحامين وعدد من أساتذة الجامعات والمستشارين والباحثين القانونيين .

وذكر المستشارالعام طارق مبارك مجذوب رئيس إدارة شؤون الدستور والبحوث أن الإدارة استقطبت عددا من الباحثين والمختصين في شؤون الدستور والبحث القانوني من داخل الوزارة وخارجها .

من جانبه أكد وزيرالعدل على أهمية الإدارة، وشدد على أن وزارة العدل لا تضع الدستور ولكنها تريد أن تكون مستعدة بالدراسات اللازمة مع استصحاب مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالدستور ودعا كافة المختصين والباحثين لدعم الإدارة .

ف ع