الخارجية تستدعي القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم

الخرطوم 23-1-2018م (سونا) - استدعت وزارة الخارجية اليوم القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالخرطوم علي مفتاح المحروق بشأن إحتجاز مجموعة من المواطنين السودانيين داخل الأراضي الليبية في ظروف قاسية وتعرض بعضهم لمعاملة وحشية تابعها الرأي العام المحلي والعالمي عبر تسجيلات مبذولة عبر الشبكة الدولية ووسائط التواصل الإجتماعي .

وقد أبلغ السفير أحمد محجوب شاور المدير العام للإدارة القنصلية القائم بالاعمال الليبى رفض الوزارة للأساليب اللإنسانية وغير الأخلاقية في معاملة مجموعة المواطنين السودانيين ، موضحاً أن سفارتنا بطرابلس تواصلت منذ الوهلة الأولي مع أرفع القيادات بحكومة الوفاق الوطني والأجهزة المختصة وما تزال تتابع معهم بصفة مستديمة .

من جانبه أعرب القائم بالأعمال الليبي عن أسفه واعتذاره البالغ باسم بلاده لهذا الأمر المخجل ،واصفاً إياه بأنه لا يشبه قيم وأخلاقيات الشعب اللليبي موضحاً أن وراءه عصابات من جماعات متفلتة تتصرف في مناطق تقع عملياً خارج سيطرة الحكومة ،واعداً بنقل هذه الرسالة فوراً لحكومته .

وصرح السفير قريب الله الخضر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزارة تتابع باستمرار مع سفارتها والأجهزة المختصة بطرابلس والتي تمكنت من تحديد مكان الإحتجاز ،ويجري العمل عبر سلسلة من الإجراءات والاتصالات لتحرير المواطنين السودانيين بأعجل ما يمكن بطريقة آمنة لضمان سلامتهم.

