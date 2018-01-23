بدرية سليمان تتسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر مواجهة التطرف بالقاهرة

الخرطوم 23-1-218م (سونا) - تسلمت نائب رئيس المجلس الوطني دكتورة بدرية سليمان بمكتبها اليوم دعوة من مكتبة الاسكندرية للمشاركة في المؤتمر السنوي الذي تنظمه المكتبة في إطار برنامج مواجهة التطرف في الفترة من 28-30 يناير الجاري .

جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها اليوم بالسفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت ، وأشار اللقاء الى أهمية المؤتمر وتناوله لقضايا التطرف الذي بات يهدد المنطقة العربية والعالم وأنه يهدف للحوار ووضع رؤى مستقبلية بشأن الظاهرة التي تهدد السلام الاجتماعي والتنمية، مشيرين لأهمية مواجهتها سياسياً وأمنيا وأدبيا وفنياً .

وتطرق الاجتماع الى أهمية تفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية السودانية المصرية واللجان الوزارية المشتركة بين البلدين للدور الذي تلعبه في إزالة المعوقات بين الشعبين الشقيقين ومن أجل حل المشكلات العالقة داعين لعدم تصعيد المواقف السياسية.

كما تطرق اللقاء للاستثمار السوداني المصري والتبادل التجاري وبرامج الاصلاح الاقتصادي وكيفية دعم الشرائح الضعيفة في البلدين.

